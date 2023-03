Er ist längst der einwohnerstärkste Bezirk von Graz, und mit gewaltigen Bauprojekten wie aktuell dem Messequadranten in der Fröhlichgasse werden es bald noch viele Menschen mehr sein, die in Jakomini wohnen. "Es ist ein Stadtteil, der sich sehr dynamisch entwickelt", sagt Stadtbaudirektor Bertram Werle. "Zugleich leben hier aber viele Jugendliche und Kinder, und es gibt einen Mangel an Freiflächen", umreißt Oliver Konrad vom Team der Bürger:innenbeteiligung der Stadt die Lage. Der Stadtteil Jakomini-Süd, also das Gebiet zwischen Messe und Stadion sowie Münzgrabenstraße und Raiffeisenstraße (der Ostbahnhof ist bewusst nicht als Grenze gesetzt), ist der erste, für den ein neues Planungswerkzeug der Stadt eingesetzt wird: das Stadtteil-Leitbild.