Auf gut Steirisch kommt es einer gemeinen Frotzelei sehr nahe: Da stehen auf dem Andreas-Hofer-Platz in Graz endlich Baucontainer, da wird gebohrt und gefräst und der Asphalt malträtiert – doch all diese Arbeiten betreffen aktuell „bloß“ die neue Tramroute in der Neutorgasse. Und demnach wieder nicht den Andreas-Hofer-Platz selbst, der weiterhin in der Warteschleife hängt. Auch zum „Jubiläum“.