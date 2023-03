Das Einmaleins der Schulstandortsicherung will man im Grazer Rathaus zweimal vorleben: In zwei Gemeinderatssitzungen sollen Investitionen über insgesamt 44,2 Millionen Euro abgesegnet werden, gaben nun Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) und Finanzreferent Manfred Eber (KPÖ) bekannt. Wobei der größte Brocken in der April-Sitzung grünes Licht erhalten wird: Um 36 Millionen Euro soll ja eine neue Mittelschule in der Smart City nahe dem Hauptbahnhof gebaut werden, die im Jahr 2026 eröffnet werden soll.