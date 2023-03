Die jüngste Attraktion in Graz nimmt nun tatsächlich Gestalt an: Am vergangenen Wochenende starteten die Arbeiten für den Bau jenes Holzfloßes, das ab April als "Verkehrsmittel" auf der Mur zur Verfügung stehen wird. Das Konstrukt, welches letztlich 5,5 mal 13 Meter groß sein und über einen Motor verfügen wird, ist bereits zu erahnen und liegt derzeit noch "halbfertig" beim Stadtstrand im Grazer Süden vor Anker. "Es ist noch viel zu tun, aber wir haben schon eine erste erfolgreiche Probefahrt absolviert", freut sich Elisabeth Dirninger. Gemeinsam mit Christoph Staber hat sie "Die Flößerei" gegründet.