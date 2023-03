Am Sonntag jährt sich der sogenannte "Anschluss" Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland zum 85. Mal. Im Vorfeld des historischen Datums konnte die Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung, Barbara Stelzl-Marx, am Freitag den Abschluss eines umfangreichen Forschungsprojekts zur NS-Zeit in Graz vermelden.