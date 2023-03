6/3/0/3: Das sind die entscheidenden Koordinaten an einer neuralgischen Grazer Stelle – denn am heutigen 6. März ist eine der größten Grazer Straßenbaustellen seit Jahrzehnten gestartet. Und sie bedeutet "0 Individualverkehr" für knapp drei Jahre: Um das "Nadelöhr" Herrengasse zu entlasten – allein zwischen 7 und 8 Uhr früh zwängen sich 119 Straßenbahngarnituren durch –, wird eine zweite Tramstrecke gebaut. Ab Ende 2025 fahren dann einige Garnituren vom Jakominiplatz via Neutor- und Belgiergasse zur Annenstraße. Also wurde am Montag die Neutorgasse für die notwendigen Bauarbeiten gesperrt. Weil man gleich im Anschluss unter anderem auch die Tegetthoffbrücke für die Trams verstärkt, muss man den Inidividualverkehr knapp drei Jahre lang bremsen - und vorerst einmal via Marburger Kai umleiten.