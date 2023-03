Ein 28-Jähriger hat am Freitag in Graz bei einer Bankfiliale eine Fensterscheibe eingeschlagen und Bankbedienstete mit dem Umbringen bedroht. Den einschreitenden Polizisten drohte er ebenfalls den Tod an. Der amtsbekannte Mann wurde festgenommen und erst ins Polizeianhaltezentrum überstellt und dann in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Polizisten wurden gegen 9 Uhr zu einer Bankfiliale im Grazer Stadtbezirk Lend gerufen: Ein Mann habe eine Scheibe eingeschlagen und randaliere dort. Als die Beamten eintrafen, hatte sich der Krakeeler schon davongemacht. Ein Zeuge gab den Polizisten den Hinweis, dass er den Mann in Richtung Innere Stadt gehen habe sehen. Dort wurde der Verdächtige auch tatsächlich angetroffen. In der anschließenden Vernehmung stieß der Randalierer dann seine Drohungen aus, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.