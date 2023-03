Der Internationale Frauentag findet zwar erst am kommenden Mittwoch statt. Im Vorfeld des 8. März standen am Grazer Hauptplatz aber bereits am Freitag Themen wie Gleichstellung und Frauenrechte im Fokus. Der Verein "Catcalls of Graz" lud zu einem "Chalk Back". Das Thema verbale sexuelle Belästigung steht dabei im Fokus. Sexistische Ansagen, die tatsächlich so passiert sind, wurden dabei mit Kreide auf die Straße - oder in diesem Fall auf den Platz geschrieben. Die Aktion sorgte am Freitag ebenso für Interesse bei Passanten und Passantinnen wie Infotafeln, die das Referat für Frauen und Gleichstellung der Stadt Graz am Vormittag aufgestellt hatte.