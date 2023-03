Ein "Museum in a Nutshell" steht für drei Wochen im Grazer Einkaufszentrum Murpark: Das Kunsthistorische Museum in Wien, unbestritten eines der größten und bedeutendsten Museen der Welt, hat ein begehbares Miniaturmuseum geschaffen, das an verschiedensten Orten dafür Werbung machen soll, die Museen des KHM-Museumsverbands (Kunsthistorisches Museum Wien am Maria-Theresien-Platz, Neue Hofburg am Heldenplatz mit Weltmuseum Wien, Hofjagd- und Rüstkammer, Sammlung alter Musikinstrumente, Kaiserliche Schatzkammer in der Hofburg, Theatermuseum im Palais Lobkowitz, Kaiserliche Wagenburg in Schönbrunn sowie Schloss Ambras Innsbruck in Tirol) zu besuchen.