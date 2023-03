Vor der Anrainer-Demo am kommenden Samstag traf sich der Geidorfer Bezirksrat am Mittwochnachmittag zu einer Sondersitzung, auf Antrag der ÖVP. Gerechnet wurde mit einer hitzigen Debatte über die Umwandlung der Zinzendorfgasse in eine Begegnungszone, Wegfall von 50 Autoparkplätzen inklusive. Geworden ist es eine "sachliche Diskussion", so Bezirksvorsteher Hanno Wisiak (KPÖ), und ein einstimmiger Beschluss.