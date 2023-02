Seit drei Jahren absolvieren Betreiber von Fitnessstudios einen Dauercrashkurs in Sachen Betriebswirtschaft, Hygiene und Improvisation. Corona legte ja das Trainieren vorübergehend lahm, in der Not wurden „Freiluftcenter“ installiert. Und kaum konnte man unter Dach wieder buchstäblich aufatmen, checkten neue Krisen als „Mitglieder“ ein.