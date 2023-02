Ein Unfall mit einem Rettungswagen ist am Sonntag gegen 19 Uhr bei der Kreuzung Radetzkybrücke und Marburger Kai in Graz passiert: Die Rettung war mit Blaulicht unterwegs und fuhr bei Rotlicht in die Kreuzung ein. Ein Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zur Kollision.