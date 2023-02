Gleich zwei neue Bücher mit Tipps für Graz sind dieser Tage erschienen: „111 Orte für Kinder in Graz, die man gesehen haben muss“ listet die zweifache Mama, Autorin und Bloggerin Lisa Christina Repnik in ihrem gleichnamigen Buch auf, das am 23. Februar im Emons Verlag erscheint. Beantwortet werden auf 240 Seiten Fragen wie: Welcher Schneemann hält sich auch im Sommer ganz gut? Wo schläft ein Ritter hoch über den Dächern? Und was machen die Tiger mitten in der Stadt? Die 111 Tipps sind ein bunter Mix aus Spiel, Spaß und Sport, aber auch Wissen und Kultur, wie der Verlag verspricht, gesammelt hat die Autorin geheimnisvolle, spannende und verwunschene Plätze, Spielräume und Ausflugziele für Kinder und Familien in Graz.