Alles wird teurer, auch das Wohnen. Der Quadratmeterpreis bei Neuvermietung ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr in zehn von zwölf untersuchten Städten in Österreich gestiegen, wie ein Vergleich der Immobilienplattform immowelt.at zeigt. Dafür wurden in einem Vorjahresvergleich die Angebotsmieten für Wohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) in den Landeshauptstädten und größten Städten Österreichs untersucht.