Große Konzerne, zuletzt auch die Uni Graz und das Land Kärnten, aber auch Schulen geraten immer wieder ins Visier von Hackern. Cyber-Kriminelle attackieren Computer-Server, um diese für interne Zugriffe durch deren Eigentümer zu "sperren" oder gleich im großen Stil Daten zu stehlen. Zumeist gibt es dann eine Lösegeldforderung an die jeweilige Firma oder Institution. Dass aktuell eine berufsbildende Schule in Graz neuerlich Opfer so eines digitalen Erpressungsversuchs geworden sein könnte, rief jetzt sowohl die Schulleitung, als auch die steirische Bildungsdirektion auf den Plan.