Der moderne Schulbau, der in den 60er-Jahren errichtet und später ausgebaut wurde, täuscht. "Ich glaube, dass vielen gar nicht bewusst ist, was für eine traditionsreiche Schule das BG/BRG Seebacher ist", unterstreicht dessen Direktor Wolfgang Kasper. Heuer feiert die Schule ihren 150. Geburtstag. Zum Auftakt des Jubiläumsreigens lud man am Donnerstag zu einer Vernissage in die Jugendgalerie im Grazer Rathaus. Schülerinnen und Schüler stellen dort unter dem Titel "Identitäten" ihre Arbeiten aus. Zahlreiche Ehrengäste fanden sich zur Eröffnung der Ausstellung ein – unter ihnen Bildungsminister Martin Polaschek und Landeshauptmann Christopher Drexler.