Hinweis: Dieser Beitrag ist ursprünglich im Jänner 2020 bei Futter, dem jungen Magazin der Kleinen Zeitung, erschienen.

Innig küssen sie sich in der Küche, beide teilen sich einen Pyjama. Er trägt die Hose, sie das Top. Mehr als 5ooo Likes haben Mister Austria 2013 Philipp Knefz und seine Freundin Virginia Rohrhan alias Virginia Rox, die bei der Miss-Vienna-Wahl 2017 Dritte wurde, für dieses Bild bekommen. Die Beiden sind wohl eines der bekanntesten Paare in der österreichischen Influencer-Blase. Beinahe täglich teilen sie ihr Liebesglück mit ihren Fans. Auch im Interview mit der Kleinen Zeitung nehmen sie kein Blatt vor den Mund.

Kennengelernt haben sie sich am 31. Mai 2018, verliebt am 1. Juni 2018 und seit 6. Juli desselben Jahres sind sie fix zusammen, wie sie sagen. Seitdem warten sie regelmäßig mit Couplepics, also Pärchenfotos, auf - ob beim Workout auf der Couch, beim gemeinsamen Frühstück oder gar beim Kuscheln im Schlafzimmer. Was hat sie zu dem Entschluss, private Einblicke öffentlich zu machen, gebracht? "Es gab keinen richtigen Beschluss, sondern es hat sich für uns beide zu 100 Prozent richtig und natürlich angefühlt", so die Beiden. "Es war in der ersten Zeit, wo wir es nicht öffentlich machten, eher eine Einschränkung für uns beide, weil wir unser Glück am liebsten mit der ganzen Welt geteilt hätten."

"Keine Beziehung ist perfekt"

Den Instagram-Nutzerinnen und -Nutzern scheint es zu jedenfalls gefallen. Unter jedem der Bilder regnet es Herz-Smileys und Komplimente. "Wir transportieren in unseren Inhalten wie wir wirklich sind und können daher mit Leichtigkeit authentisch und echt wirken", erklärt das Paar. Natürlich, auch in ihrer Beziehung sei nicht alles perfekt, "aber welche Beziehung ist das schon." Das sei mitunter wohl ein Grund, warum die Postings gut ankommen, sagen Knefz und Rohrhan.

Sich als Paar auf sozialen Netzwerken zu präsentieren, bringe aber noch weitere Vorteile. "So werden zwei so unterschiedliche Charaktere vereint. Ich bin sehr durchplant und diszipliniert und Virginia ist unser kreativer Teil, sie bringt die Emotionen dazu", erklärt Knefz. Doch haben die intimen Einblicke auch eine Schattenseite? "Einen Nachteil haben, wenn dann, nur andere da wir beide in festen Händen sind", witzelt er.

Auch mit der Frage, wie sie denn zusammengekommen sind, gehen die Models offen um. Und so ist es auch kein Geheimnis, dass Knefz und Rohrhan beide in einer Langzeitbeziehung waren, als sie einander das erste Mal trafen."Auf einer Insel in Kroatien, bei einem Festival, waren wir beide mit Freunden dort. Wir wurden als Influencer eingeladen", so die Geschichte des Paars. Schon am zweiten Tag wusste Knefz: "Ich will nie mehr ohne sie." Und so machten sie zurück in Österreich Nägel mit Köpfen: "Als wir heimgekommen sind, haben wir unsere Beziehungen beendet und der Rest ist Geschichte!"

Ex-Partner blockiert

Bleibt die Frage, wie es den Ex-Partnern der Beiden angesichts der vielen Pärchenfotos geht? "Wir haben beide Ex-Partner blockiert", sagt Knefz. Ihre vorangegangenen Beziehungen haben beide - Knefz und Rohrhan - damals nicht wie jetzt öffentlich gemacht. "Ich wollte das irgendwie nicht und war anscheinend nach der ganzen Mister-Austria-Sache noch nicht bereit dazu", sagt Knefz, der 2013 zum Mister Austria gekrönt wurde. "Mein Ex-Freund und ich hatten früher keine Inspiration, solche Fotos zu machen", erklärt Rohrhan wiederum.

Auf die Frage, ob sie die Fotos im Falle einer Trennung löschen würden, reagieren Knefz Und Rohrhan gelassen: "Yin und Yang kann man nicht trennen. Wir bleiben ja sowieso für immer zusammen."