Zuletzt hatten sie in Wien mit einer ganzen Aktionswoche für Aufsehen gesorgt und nach den öffentlichen Debatten auch namhafte Wissenschaftler mit deren Solidarität hinter sich versammelt. Nun trafen sich Aktivisten der "Letzten Generation" einmal mehr in Graz, um ihren Forderungen auf der Straße am Montag im Morgenverkehr Ausdruck zu verleihen.