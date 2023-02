Eine Baggerschaufel nach der anderen schiebt sich in die Schotterberge, die sich in der Mur auftürmen. Die Fracht landet krachend auf den Ladeflächen der ständig zu- und abfahrender Kipplaster. Als Straße dient den Fahrzeugen eine künstliche Sandbank, die sich von der Autobahnbrücke an mehrere Hundert Meter weit flussaufwärts zieht.