Wie berichtet, hatte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum 26. Jänner 2023 zwei Reinigungskräfte eines Fastfood-Restaurants mit einer Waffe bedroht und versucht, Bargeld zu rauben. Es blieb beim Versuch, der Täter flüchtete. Jetzt konnte die Polizei den 34-jährigen Grazer ausfindig machen. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag in seiner Wohnung festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten die mutmaßliche Tatkleidung sowie weitere Gegenstände, die auf die Tat hindeuten könnten.

Täter offenbar in finanziellen Schwierigkeiten

Bei der Einvernahme zeigte sich der Verdächtige umfassend geständig. Er gab an, die Tat aufgrund seiner prekären finanziellen Lage geplant und ausgeführt zu haben. Bei der Tatwaffe hatte es sich um eine Spielzeugpistole inklusive Schalldämpfer gehandelt, die er bei seiner Flucht verloren habe. Teile der Spielzeugpistole konnten sichergestellt werden. Nach einem Mittäter, der ein mögliches Fluchtfahrzeug gelenkt haben dürfte, wird noch gefahndet.

Wie berichtet, hatte der Mann gegen 2.05 Uhr zwei Reinigungskräfte bedroht und in das Gebäude gedrängt. Er forderte die beiden Opfer (32 und 34 Jahre alt) auf, das Büro und den Safe zu öffnen. Die beiden Männer hatten allerdings weder einen Schlüssel für das Büro, noch wussten sie den Code für den Safe. So flüchtete der unbekannte Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Männer blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock.

Zweiter Vorfall in Graz-Gries: Angestellte mit Messer überfallen

In derselben Nacht, am 26. Jänner, kam es zu einem weiteren Vorfall in einem Fastfood-Restaurant in Gries: Eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann betraten, jeweils mit einer Kapuze über den Kopf gezogen und mit einem Tuch vor dem Mund bzw. Nase maskiert, das Lokal. Die Frau forderte die 43-jährige Angestellte auf, den Safe bzw. die Kassenlade zu öffnen – und bedrohte sie zur Untermauerung der Forderung durchgehend mit einem Messer, dessen Klinge sie direkt auf sie richtete. Das unbekannte Paar erbeutete Bargeld aus dem Safe sowie aus der Kassenlade. Danach flüchteten die beiden. Die Angestellte wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock. Zwischen den beiden Vorfällen besteht kein Zusammenhang.