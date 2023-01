20 Jahre ist es her, dass Graz ein Jahr lang Kulturhauptstadt Europas war – und damit feiern auch die Institutionen und Kulturbauten aus dem Jahr 2023 heuer ihr Jubiläum.

Das Kunsthaus Graz ist bereits mit neuer Leitung ins Jubiläumsjahr gestartet, die Murinsel begeht ihren 20. Geburtstag am Freitagnachmittag mit einem Podiumsgespräch mit 2003-Intendant Wolfgang Lorenz (geschlossene Veranstaltung). Nach außen sichtbar wird das durch eine Projektion des Kulturhauptstadt-Logos auf die damalige Zentrale am Mariahilferplatz gemacht.

Ebenfalls am Freitag feiert das PPC, das im April 2003 nach dem Umbau des alten Teatro in der Neubaugasse eröffnet wurde, den runden Geburtstag – und das freilich mit einer großen Party. Ursprünglich als "neues Zuhause" für die Jugendkultur mit einem Zusammenschluss mehrerer Grazer Vereine und Veranstalter geplant, wird das Haus längst vom Radiosender Soundportal (damals noch: 97,9 FM) geführt und regelmäßig mit Themenpartys (von den 80ern bis zu K-Pop) und Konzerten gefüllt.

Wer bei der Geburtstagsparty auftritt, wurde zunächst nur als Secret Act angekündigt, seit heute Mittwoch ist es nun aber offiziell: Die schwedische Rockband Mando Diao wird eine für sie ungewohnt kleine Location rocken. Die Grammy-Gewinner blicken nicht nur ebenfalls auf ihr 20-jähriges Bestehen zurück, sondern sind auch mit einem brandneuen Album "Vol.2: Primal Call" auf den großen Bühnen dieser Welt unterwegs.

Freikarten für die Sause werden via Radio Soundportal verlost, an der Abendkasse wird es noch ein kleines Kontingent an Restkarten geben.