Seit vielen Jahren sorgt der Grazer Gemeindebau für Diskussionen und Schlagzeilen. In regelmäßigen Abständen auch für kleine, positive Nachrichten - so wie zuletzt im November 2022, als 134 neue Wohnungen am Mühlriegel übergeben wurden. Meist aber dominieren Gemeindewohnungen den politischen Diskurs, wenn es um Debatten zur "Macht" der Grazer KPÖ um Elke Kahr geht.