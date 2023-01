Wie die Polizei am Samstag mitteilt, haben die beiden kroatischen Fahrer, 38 und 44 Jahre alt, einen Nebenwohnsitz in Graz und sind mit dem Transport von Retoursendungen betraut. "Nachdem einige Retourpakete nicht vollständig beim Adressaten eingetroffen und somit die fehlenden Waren dem Kunden nicht gutgeschrieben worden sind, erstattete ein Gewerbetreibender die Anzeige bei der Polizei." Der Sendungsverlauf zeigte den Beamten, dass sämtliche Pakete ein Verteilzentrum in Kalsdorf bei Graz passiert hatten.

Also liefen die Erhebungen bei der Polizeiinspektion Kalsdorf zentral zusammen. Da sich im Zuge dessen ein dringender Tatverdacht gegen die beiden Männer ergab, kam es am Freitag zu Hausdurchsuchungen - die beiden Wohnungen der Männer, im gleichen Mehrparteienhaus untergebracht, wurden durchsucht. "Dabei fanden die Polizisten in einer der beiden Wohnungen zahlreiche mittel- und hochpreisige Schuhe, diverse Kleidung und Elektroartikel vor. Da sich diese Waren teilweise noch unbenützt in den Verpackungen befanden, erweckte dies den dringenden Verdacht, dass es sich bei den Waren um Diebesgut handelt. Obwohl beide Männer angaben, die Waren auf legalem Wege erworben zu haben, konnten sie keinerlei Belege für diese Behauptung vorlegen. Daher wurden die Waren vorläufig sichergestellt", heißt es seitens der Polizei.

Weitere Erhebungen seien aber notwendig, da mögliche Diebstähle noch gar nicht bemerkt und somit auch nicht zur Anzeige gebracht worden sind. "Die beiden Männer befinden sich auf freiem Fuß. Sie werden nach dem Abschluss der Erhebungen wegen des Verdachtes mehrerer strafbarer Handlungen an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt werden."