Genaue Verkaufszahlen will Thomas Tieber nicht bekannt geben. Aber beim Blick in den Computer, um die neuesten Daten abzufragen, muss der stellvertretende Leiter der Grazer Buchhandlung "Moser" doch ordentlich schmunzeln. "Es verkauft sich wirklich sehr gut. Man kann jetzt schon sagen, dass es bestimmt der Topseller bis in den Frühjahr hinein ist."