35 Reiseziele in 14 verschiedenen Ländern – und ab dem 26. März: Beim Grazer Flughafen will man für das Fernweh nach der Pandemie-Pause gewappnet sein, gemeinsam mit Fluglinien und Reiseveranstaltern hat man daher den „Sommerflugplan“ längst geschnürt. Sonne und Meer (etwa Palma de Mallorca) ist genauso dabei wie der Norden Deutschlands (Hamburg) oder Hurghada in Ägypten. So weit, so bekannt.