Kein Tag vergeht, ohne dass Probleme an den steirischen Spitälern schmerzlich offen gelegt werden. Betten werden gesperrt, Abteilungen geschlossen, es fehlen Hunderte Pflegekräfte und Ärzte. Die Mitarbeiter in den steirischen Spitälern sind vielfach an der Belastungsgrenze. Das LKH Uniklinikum Graz ist besonders schwer betroffen, sensible Bereiche wie Kinderklinik, Kinderchirurgie oder innere Medizin sind in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt.