Passionierte Wanderer, die heute Donnerstag den Grazer Hausberg erklimmen wollen, sollten die Beine in die Hand nehmen: Denn einen kommoden Gipfelsturm mithilfe der Seilbahn spielt es eine Zeit lang nicht. Wie die Holding Graz vermeldet, musste der Betrieb vorübergehend eingestellt werden: "Zurzeit ist wegen Windspitzen von 64 km/h am Berg kein Seilbahnbetrieb am Schöckl möglich", hieß es am Donnerstagmittag. Am Nachmittag legte sich der Wind, ab 14.30 Uhr waren die Gondeln wieder unterwegs.

In Graz findet dazu bald die alljährliche, gesetzlich vorgeschriebene, Revision der Schloßbergbahn statt - heuer zwischen 30. Jänner und 26. Februar. In diesem Monat finden keine Veranstaltungen am Schloßberg statt und die Gastronomie vor Ort macht eine Winterpause. Die Schloßberglifte sind davon nicht betroffen.