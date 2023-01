Nach zwei Totalausfällen ist die Ballsaison 2023 in Graz heuer durchwachsen – große Bälle wie die Opernredoute und der Ballo di Casanova wurden auch dieses Jahr abgesagt. Neben dem Bauernbundball – der am heutigen Montag sein Programm präsentiert – ist aber auch der Tuntenball bereits in den Startlöchern für ein großes Comeback am 25. Februar 2023: Unter dem Motto "Planet Exotica" soll der Congress Graz ein weiteres Mal zur Bühne der Diversität werden.