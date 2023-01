"Wenn ich es mit dem Sparen ernst meine, muss ich sagen: Keine neuen Projekte mehr. Die finanzielle Lage im laufenden Haushalt ist grottenschlecht, wir können uns nicht einmal die Zinsbelastung der bisherigen Investitionen leisten. In so einer Situation kann ich doch nicht neue Schulden machen.“ Diese Sätze des Stadtrechungshofdirektors sind brandaktuell – und doch so alt. Sie stammen aus dem Jahr 2008. Der oberste Prüfer der Stadt hieß damals Günter Riegler. Er war in der vorigen Periode der ÖVP-Finanzstadtrat der schwarz-blauen Koalition im Grazer Rathaus.