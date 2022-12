Das Archiv sei die Rache der Journalisten an den Politikern lautet der Spruch, der dem legendären ORF-Journalisten und ZiB-2-Anchorman Robert Hochner zugeschrieben wird. Das Archiv ist freilich auch Kontrollinstanz für Journalisten selbst: Im Mai des Jahres riefen wir an dieser Stelle das große Zittern der Holding-Manager aus der schwarz-blauen Ära aus, weil - just nach dem Machtwechsel hin zur Koalition von KPÖ, Grüne und SPÖ - gleich acht Verträge von Geschäftsführern auslaufen sollten. Nun, am Ende des Jahres, steht fest: Sie mussten sich offenbar nicht wirklich fürchten. Allesamt sind die Manager nach den Hearings im Amt bestätigt.