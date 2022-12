Eine ungewöhnliche Entdeckung, die für Aufsehen sorgte, machten vor rund zwei Wochen zwei Klagenfurter. Sie fanden unabhängig voneinander in ihren Häusern, die sich in direkter Nachbarschaft befinden, eine Nosferatu-Spinne. Die Tiere, die ausgewachsen bis zu fünf Zentimeter groß werden, wurden im bekannten Reptilienzoo Happ aufgenommen. Laut Helga Happ wurde die Art, die eigentlich im Mittelmeerraum heimisch ist und bei Kälte nicht im Freien überleben kann, nun zum ersten Mal in Kärnten gesichtet. Sie geht davon aus, dass die Tiere als blinde Passagiere mit einem Obst- oder Gemüsetransport nach Klagenfurt gekommen sind.