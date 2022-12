Beim Fußballstadion in Graz-Liebenau wird eine Abseitsstellung geahndet - am Mittwochvormittag, ohne Zuschauer und ohne Schiedsrichterpfiff, aber mit scharfen Worten: Klaus Starl, Leiter der Geschäftsstelle des Grazer Menschenrechtsbeirates, meint bei der Pressekonferenz im "Bauch" des Stadions, dass rückblickend Kinder während der Pandemie ins Abseits gedrängt worden seien. "Das Recht auf Bildung wurde eindeutig verletzt." Aus rechtlicher Sicht sei das in dieser Ausnahmesituation legitim gewesen, weil ein entsprechender Passus im Schulgesetz verankert sei.