Glitzer & Glamour gibt es 365 Tage im Jahr bei Kitsch & Kunst in der Kleinen Neutorgasse in Graz. In der Vorweihnachtszeit laufen Walter und Christine Kriwetz aber zur Höchstform auf: Weihnachtskugeln, wohin man schaut in dem kleinen Geschäft, wobei von schnöden Kugeln eigentlich nicht die Rede sein kann. Vom Paradiesvogel über Musikinstrumente, Segelboote oder Nähmaschinen gibt es hier Christbaumschmuck in allen nur erdenklichen Formen.

Vom Uhrturm bis zur Oper

Eines gibt es heuer allerdings nicht: einen neuen Christbaumschmuck mit Grazbezug. Seit Jahren entwirft Kriwetz Kugeln, für die Grazer Gebäude als Vorbild dienen. Im Vorjahr konnte man sich das historische Hauptgebäude der Uni Graz als Baumschmuck kaufen. Murinsel, Rathaus, Kunsthaus und Uhrturm waren in den letzten Jahren ebenfalls schon dran. Auch den Puch-Haflinger gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.

Unter den Grazer Christbaumkugeln der letzten Jahre: die Oper © Jürgen Fuchs

Vorschläge gefragt

Warum heuer keine neue Graz-Kugel? "Es gibt kein Gebäude mehr, das sich eignen würde, oder?", antwortet Kriwetz mit einer Gegenfrage. Etwaige Geistesblitze und Anregungen nehmen wir gerne unter graz@kleinezeitung.at entgegen und leiten sie an den Geschäftsmann weiter, der als Mr. Weihnachten zumindest in einer Sache weiter für Kontinuität sorgt: mit Weihnachtsstrickpullis, die das Geschäft noch ein wenig bunter machen.

Heuer neu: Kaiser Franz-Joseph © Andrea Rieger

Kaiserliche Idee

Auch wenn es keine neue Graz-Kugel gibt, ein "Special" findet sich heuer trotzdem in der Auslage und im Onlineshop: die Büste von Kaiser Franz-Joseph in zwei Varianten. "Nach Kaiser Franz-Joseph wurde immer wieder gefragt, aber bisher gab's nur Sissy", erklärt Kriwetz schmunzelnd. Und dann gibt es noch einen persönlichen Anknüpfungspunkt, der ihn darauf brachte, diesmal kaiserlichen Weihnachtsschmuck aufzulegen. Kriwetz ist im Vorstand des "Privilegierten uniformierten Grazer Bürgerkorps", das historische Traditionen hochhält. Kürzlich wurde er von Sandor Habsburg-Lothringen in Schloss Schönbrunn mit dem "Kaiserlich Österreichischen Franz Joseph-Orden" ausgezeichnet.