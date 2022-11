Keine Bilder an der Wand, kaum Objekte in den Vitrinen: Beim ersten Blick in die neue Dauerausstellung ist man als Besucherin oder Besucher erst einmal verwirrt - "und diese Irritation ist durchaus gewollt", sagen Museumsleiterin und Kuratorin Bettina Habsburg-Lothringen und Christian Heuer, der Geschichtsdidaktik-Leiter am Geschichteinstitut der Uni Graz. "Warum? Der Nationalsozialismus in der Steiermark" heißt die neue Ausstellung am Museum für Geschichte, die als Dauerausstellung eingerichtet wurde. Sie richtet sich vor allem an junge Menschen ab 13 Jahren, vor allem Schulen, und geht hier völlig neue Wege: "Ein vergleichbares Angebot gibt es bislang an keinem anderen österreichischen Museum", sagt Habsburg-Lothringen.