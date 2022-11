Das Flughafen-Sicherheitspersonal am Flughafen Graz hält am heutigen Dienstag ab 10 Uhr Betriebsversammlungen ab – wie auch die Kolleginnen und Kollegen in Wien und Innsbruck. Die Belegschaften werden bei den Versammlungen von den Betriebsräten und der Gewerkschaft vida über die im Rahmen der Sonder-KV-Verhandlungen gestellten Lohnforderungen für das Sicherheitspersonal auf den Flughäfen informiert. Die Gewerkschaft fordert die Erhöhung des Security-Einsteigerlohns.

Sollte der Großteil des Sicherheitspersonals daran teilnehmen, könnte es zu Wartezeiten beim Security-Check kommen. In Graz fallen in diesen Zeitraum zwei Abflüge, einer nach München und einer nach Frankfurt.