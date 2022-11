Seit 2019 macht der Verein "Catcalls of Graz" verbale sexuelle Belästigung sichtbar. Angefangen haben die Initiatorinnen Anna Majcan, Sarah Kampitsch und Stefanie Rauch damit, Kreide-Sprüche wie "Hey Hübsche! In mei’m Bett is no Platz" auf die Straße zu schreiben – und zwar dort, wo Frauen mit solchen Sprüchen belästigt wurden.