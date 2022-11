"Grazerinnen und Grazer wissen am besten, was es in ihrer eigenen Nachbarschaft braucht, um den öffentlichen Raum lebenswerter zu gestalten", unterstreicht Manuela Wutte (Grüne). Sie stellt am Donnerstag das Stück im Gemeinderat vor, mit dem entsprechende Projekte finanziert werden sollen. 500.000 Euro werden "durch Budgetumschichtungen in Abstimmung mit der Koalition" dafür lockergemacht.