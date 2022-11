Eine Woche lang sorgten die Debatten um die von der Kleinen Zeitung enthüllte Extra-Gage des Wirtschaftsbund-Landesobmannes und steirischen Wirtschaftskammer-Präsidenten Josef Herk für Aufregung. 4000 Euro an monatlicher Extragage hatte der WB ihm per Vorstandsbeschluss (brutto, zwölfmal im Jahr) gewährt, weil er als WK-Präsident unterbezahlt sei. Inklusive des Bezugs von 2000 Euro als Vizechef des Bundes-WB kam Herk über seine Funktionen in Kammer und Bund auf 12.625 Euro brutto im Monat. Er verzichtete vorerst auf die 4000 Euro, überstand die Vertrauensfrage im Wirtschaftsbund und versprach eine Transparenzoffensive sowohl beim Wirtschaftsbund, als auch bei der Wirtschaftskammer.