Einrichtungen, in denen pflegebedürftige Menschen tagsüber betreut werden, um ihre Angehörigen zu entlasten – solche Tageszentren wurden in Hart und Seiersberg errichtet. Geführt werden sie von der Volkshilfe.

Die Nachfrage ist groß. Deshalb möchte der Sozialhilfeverband Graz-Umgebung in Frohnleiten und Gratwein-Straßengel zwei weitere derartige Häuser errichten, zudem soll die kleine Einrichtung in Eggersdorf erweitert werden. „Schon vor drei Jahren wurde in der Landesregierung bekräftigt, diese Tagesbetreuung über die Sozialhilfeverbände auszubauen“, erklärt Ernst Gödl, Obmann des Sozialhilfeverbandes Graz-Umgebung. Bis zu 80 Personen sollten in diesen Einrichtungen täglich betreut werden können.