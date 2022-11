"Fast immer bevor es in Graz zu größeren Veränderungen im Verkehrsbereich kommt, bei dem Auto-Abstellplätze umgewandelt werden, malen diverse Gruppen das große Chaos an die Wand und warnen vor dramatischen Verschlechterungen für die Grazer Bevölkerung", mit diesen Worten begleitet die Mobilitätslobby MoVe-iT ihre neue Kampagne "1000 Chancen für Graz" ein, die sie gestern zum 50-Jahr-Jubiläum der ersten Grazer Fußgängerzone in der Herrengasse vorgestellt hat.