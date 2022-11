In der Nacht auf heute hatten unbekannte Täter offenbar nichts anderes zu tun, als Radau zu machen und Dinge kaputt zu machen. Es war gegen 2 Uhr in der Nacht als sie in einem Hinterhof eines Unternehmens sechs Mülltonen anzündeten. Sie beschädigten außerdem eine Laterne sowie mehrere Laufmeter eines Zauns. Die Berufsfeuerwehr Graz war mit sechs Kräften im Einsatz und konnte den Brand rasch vollständig löschen.