"Das ist sicher ein ÖVPler!" Das war eine oft gehörte Reaktion, als am 7. November ein Brief öffentlich wurde, in dem Hans-Georg Windhaber als Direktor des Stadtrechnungshofes quasi den Teufel an die Wand malt: Der Stadt Graz drohe die baldige Zahlungsunfähigkeit - und wenn die Politik nichts dagegen unternehme und endlich eine neue Mittelfristplanung vorlege, dann müsse das Land einen Regierungskommissär schicken. Neuwahlen wären die Folge.