So schön der Advent in Graz und Umgebung auch ist - einen Seitenblick auf die Bundeshauptstadt und den Stephansdom im Dezember lassen sich viele Steirer gefallen. Jene allerdings, die aus diesem Grund eine Fahrt mit dem Flixbus nach Wien planen, staunen in diesen Tagen nicht schlecht: Denn während normalerweise eine solche Busfahrt rund zwei Stunden dauert, bietet Flixbus auf der Homepage ab Ende November großteils nur längere Fahrten ein - von bis zu 13,35 Stunden! "Ein Umstieg", heißt es - dieser befindet sich allerdings in Zagreb oder Maribor...