Fünf Minuten Ruhm in den nationalen Nachrichtensendungen waren dem Grazer Stadtrechnungshofdirektor Hans-Georg Windhaber gesichert. Mit einem geharnischten Schreiben warnte er die Grazer Stadtregierung am Montag vor der Zahlungsunfähigkeit, der Auflösung des Gemeinderates und der Neuwahl. Er selbst ging auf Urlaub, ehe die politischen Turbulenzen anhoben – und kommentierte seinen Brief lieber nicht öffentlich.