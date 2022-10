Die 7-Tage-Inzidenz in Graz ist leicht gesunken, aber auf hohem Niveau: Pro 100.000 gab es in den letzten sieben Tagen 522,6 Sars-CoV-2-Fälle, womit man ziemlich genau im Schnitt liegt – 538,1 Fälle pro 100.000 Einwohner gab es in der Steiermark, 551,8 in Österreich.

Um für den Winter gerüstet zu sein, ruft die Ärzteschaft erneut zur Einhaltung von Hygienemaßnahmen und zu Impfungen auf – angesichts von Corona, aber auch von Grippe und weiteren Erkältungskrankheiten. Für alle Personen ab 12 Jahren ist eine Auffrischungsimpfung (4. Impfung) empfohlen. Diese soll, je nach Alter, verabreicht werden, wenn vier bis sechs Monate seit der Grundimmunisierung vergangen sind.

Wo man sich in Graz impfen lassen kann

Die Impfstraßen in und um Graz (Grazer Messe – Eingang Bogentor, Sporthalle Gratkorn, Schwarzl Freizeitzentrum) sind weiter drei Tage die Woche geöffnet: Jeden Dienstag und Donnerstag (je 8 bis 18 Uhr) und jeden Freitag (10 bis 20 Uhr) kann man sich hier ohne Anmeldung und kostenlos eine Impfung holen, mitzubringen sind lediglich ein Ausweis, der Impfpass und eine E-Card (falls vorhanden). Alle Informationen – auch die Liste der Impfordinationen – gibt es auf impfen.steiermark.at

Impfbus ist in den Bezirken unterwegs

In Graz ist zusätzlich wieder der Impfbus unterwegs: Im Rahmen der kommunalen Impfkampagne macht der Bus seit 21. Oktober und bis 2. Dezember zwölfmal Stopp an zentralen Standorten in den Grazer Bezirken im Einsatz.

"Mit Gesundheitsamt vor Ort haben wir bereits 2018 gestartet, nun wird diese Linie mit den Mitteln des Bundes weiterverfolgt", freut sich Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ), das Angebot des Gesundheitsamtes in die Wohnumgebung der Grazer und Grazerinnen zu bringen. Die Aktion würde sich positiv auf die Haltung der Bevölkerung zur Coronaimpfung auswirken.

An die Haushalte im jeweiligen Bezirk ergeht fünf Tage vor dem Buseinsatz ein Brief mit dem genauen Standort und der Zeit. Dazu wird es auch eine entsprechende Bewerbung auf Social Media und www.graz.at/willswissen immer rund eine Woche vor dem jeweiligen Termin geben.