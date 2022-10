Ja, diese gefiederte Artist der Äste und natürlich der Lüfte sorgt im Grazer Volksgarten regelmäßig für Aufsehen. Wenn Jad so alleine durch die Parkanlage in Lend segelt, auf Bäumen landet, kopfüber an den Ästen knabbert, dann haben nicht nur die Kinder ihre helle Freude. Dann fragen sich auch staunende Erwachsene, ob der denn das überhaupt darf, so ganz allein. Manche rufen sogar die Polizei. Bei der Inspektion ums Eck ist der Ara freilich schon längst bekannt - wie ein bunter Vogel eben.