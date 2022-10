Dem Glanz, in dem manch festliche Kleidung strahlt, wohnt etwas Geheimnisvolles inne. Sterne an Fracks, Kleinode mit Maschen an Roben, Bänder in den Landesfarben, goldenes, silbernes und bronzenes Glitzern. Es sind die Insignien der Wertschätzung, die unsere Gesellschaft in besonderen Fällen verleiht. Für all jene, denen man aufgrund ihrer besonderen Leistungen ein Symbol der öffentlichen Anerkennung zukommen lässt.