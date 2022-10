Verhärtete Fronten sind ein Hilfsausdruck. Auf der einen Seite: Otto H., der sich sehr um seine Frau Elfriede sorgt – die Frau leidet an Demenz, ist im Pflegewohnheim Aigner-Rollett am Grazer Rosenhain untergebracht, die Krankheit erlaubt es ihr nicht mehr, selbstständig zu essen oder sich zu artikulieren. Ihr Mann möchte so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen, sie füttern, sie ins Bett bringen. Einfach für sie da sein. „So, wie ich mich um meine Frau gekümmert habe, war ich für die anderen Angehörigen immer ein Vorbild“, sagt Herr H.