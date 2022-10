Nicht nur, dass zwei Personen auf dem Dach des "Friendly Alien" in Graz umher laufen - sie werden sie auch noch handgreiflich: Einer der beiden verpasst der anderen Person Tritte und Faustschläge, zumindest auf den ersten Blick. Was sich nach einer Wahnsinnsszene anhört, war tatsächlich auch eine: Dahinter steckte ein geheimer Action-Dreh, der am Mittwochnachmittag in Graz stattfand. Direkt auf dem Dach des Kunsthauses.