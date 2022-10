Am Samstag war es also so weit: Die neuen - und durchaus umstrittenen - Spielregeln auf Österreichs Straßen traten in Kraft. Zur StVO-Novelle gehört ja die Möglichkeit für Radler, trotz roter Ampel abzubiegen, genauso wie das nagelneue Verkehrszeichen "Schulstraße". So mancher Lenker wird sich erst daran gewöhnen müssen - war es doch auch bisher schon nicht so einfach, den Durchblick zu bewahren.